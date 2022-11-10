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Советник Зеленского определил, когда украинская армия возьмёт Херсон
Алексей Арестович
Алексей Арестович
Предыстория: Шойгу и Суровикин объявили об отводе войск РФ из Херсона на левый берег Днепра

CentralAsia (CA) -  ВСУ возьмут Херсон в ближайшее время. Это могут быть две-три недели или пять-семь дней. Такой прогноз дал советник офиса президента Украины Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

По словам Арестовича, варианты возможны, поскольку неизвестны планы войск РФ по обороне, однако само освобождение областного центра неизбежно.

При этом, считает советник офиса президента, большую часть войск российской армии удастся вывести несмотря на то, что ВСУ ведут по отступающим войскам максимальный огонь. Вооружений не хватает, объяснил ситуацию Арестович.

Ранее, 9 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести войска из Херсона на левый берег Днепра. Как сообщил командующий российской группировкой Сергей Суровикин, маневр по отводу войск будет осуществлен в ближайшие сроки.

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