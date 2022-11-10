Монголия выпускает памятные монеты к 50-летию установления дипломатических отношений с Японией и Австралией

CentralAsia (MNG) - Банк Монголии выпустил памятные монеты к 50-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Японией, Монголией и Австралией.

Церемония открытия выпуска монет на темы «Дипломатические отношения Монголии-Японии 1972-2022 гг.» и «Дипломатические отношения Монголии-Австралии 1972-2022 гг.» состоялась в Банке Монголии. В церемонии приняли участие посол Японии в Монголии Кобаяси Хироюки и посол Австралии в Монголии Кэти Смит.

Послы двух стран выразили благодарность Банку Монголии, Казначейскому фонду Банка, правительству Монголии и художникам, изготовившим монеты, представляющие отношения между тремя странами. Посол Кобаяси Хироюки поздравил с 50-летием установления дипломатических отношений между странами и подчеркнул, что монета, на которой изображены дети двух стран в традиционных костюмах, в полной мере представляет и выражает дружбу и отношения между двумя странами.

Посол Австралии Кэти Смит сказала: «Мы благодарны за сотрудничество с Банком Монголии, особенно со многими монгольскими и австралийскими выпускниками, которые вносят свой вклад в это важное учреждение».

Она указала, что 2022 год является историческим годом, когда отмечается полувековая годовщина дружественных отношений между Монголией и Австралией. «Наши отношения и сотрудничество процветают во многих областях, таких как образование, торговля, инвестиции, безопасность и связи между людьми», — добавила она.

Кроме того, она отметила, что многие мероприятия, такие как визиты правительств и консультационные встречи в министерствах, были успешно проведены к годовщине дипломатических отношений в этом году, подчеркнув тот факт, что монгольские студенты учатся в Австралии на стипендии, и памятную монету является ярким выражением прочных и дружественных отношений между двумя странами.

Кроме того, она выразила удовлетворение тем, что близкий партнер ее страны Япония отмечает годовщину установления дипломатических отношений с Монголией, а многие организованные мероприятия и реализованные проекты из Японии свидетельствуют о тесных связях с Монголией.

Глава Центрального банка сообщил, что дипломатические отношения между Монголией и Японией были официально установлены 24 февраля 1972 года, а между Монголией и Австралийским Содружеством — 15 сентября того же года.

В 1971 году Банк Монголии выпустил свои первые золотые, серебряные, никелевые и латунные монеты в честь 50-летия Народной революции. С тех пор были изготовлены и выпущены памятные монеты для популяризации Монголии. Например, были выпущены монеты влиятельных людей мира, известных политических деятелей, призеров Олимпийских игр, исчезающих видов, 12-летних животных.

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