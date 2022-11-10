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Короля Карла III и королеву-консорта забросали яйцами. Видео

CentralAsia (CA) -  Короля Великобритании Чарльза III и королеву-консорта Камиллу забросали яйцами, передает Daily Mail.

Инцидент произошел во время прогулки королевской четы по городу Йорк, в который они приехали, чтобы присутствовать на открытии статуи королевы Елизаветы II, установленной после ее кончины.

Мужчина, стоящий за временным ограждением, бросил в короля и королеву-консорта три яйца. На видео, распространенном в соцсетях, слышно, как мужчина кричал: «Эта страна была построена на крови рабов», прежде чем его задержали несколько полицейских.

Остальные же люди в толпе после случившегося начали скандировать: «Боже, храни короля».

Впрочем, после забрасывания яиц Чарльз и Камилла выглядели невозмутимыми, продолжая прогулку и приветствуя местных жителей.

Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

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