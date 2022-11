Короля Карла III и королеву-консорта забросали яйцами. Видео

CentralAsia (CA) - Короля Великобритании Чарльза III и королеву-консорта Камиллу забросали яйцами, передает Daily Mail.

Инцидент произошел во время прогулки королевской четы по городу Йорк, в который они приехали, чтобы присутствовать на открытии статуи королевы Елизаветы II, установленной после ее кончины.

Мужчина, стоящий за временным ограждением, бросил в короля и королеву-консорта три яйца. На видео, распространенном в соцсетях, слышно, как мужчина кричал: «Эта страна была построена на крови рабов», прежде чем его задержали несколько полицейских.

🚨 MAN IN YORK IS DETAINED AFTER THROWING EGGS AT KING CHARLES 🚨 pic.twitter.com/7xmdooYA5z