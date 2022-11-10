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Разведка Британии озвучила причины и последствия вывода войск РФ с правого берега Днепра в Херсонской области
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Британская разведка, комментируя решение РФ вывести войска с западного берега Днепра в Херсонской области, заявила, что способность России поддерживать там свои силы оказалась под угрозой из-за украинских ударов по российским маршрутам снабжения.

Об этом говорится в новой сводке разведки Британии, обнародованной британским Минобороны в Twitter.

При отступлении российские войска разрушили несколько мостов и, вероятно, заложили мины, чтобы замедлить и задержать продвижение украинских войск. Потеря западного берега Херсона, скорее всего, помешает России осуществить свое стратегическое стремление создать сухопутный мост, ведущий в Одессу, считает британская разведка.

«Из-за ограниченного количества пунктов перехода российские силы будут уязвимы при форсировании Днепра. Вполне вероятно, что отход будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонительными позициями и артиллерийским огнем, прикрывающим отходящие силы», - заявляют в Минобороны Британии.

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