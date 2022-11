ISW: Украинские войска продвинулись на северо-востоке от Херсона, в Луганской области идут бои (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 9 по 10 ноября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские силы добились территориальных успехов к северо-востоку от города Херсон и продолжили свою успешную кампанию по перехвату. Российские и украинские источники сообщают о продолжающихся боях вдоль трассы Сватово-Креммина и Белогоровки Луганской области.

Выводы института:

Битва за Херсон по сути не завершена, но российские войска вступили в новую фазу, отдавая приоритет отводу своих войск через реку в полном порядке и задержке украинских войск, а не стремясь полностью остановить украинское контрнаступление.

9 ноября Минобороны России приказало российским войскам с западного (правого) берега Днепра начать отход на восточный (левый) берег.

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута, Авдеевки и на западе Донецкой области.

Многие видные голоса в пространстве российских блоггеров поддержали Суровикина и назвали это решение необходимым, указывая на то, что российское руководство извлекло уроки из информационных последствий катастрофического вывода российских войск из Харьковской области в середине сентября.

Секретарь Совета национальной безопасности России Николай Патрушев встретился 9 ноября в Тегеране с высокопоставленными официальными лицами Ирана, вероятно, для обсуждения продажи иранских баллистических ракет России и других форм сотрудничества.

Субъекты Российской Федерации с трудом оплачивают мобилизованный персонал, а российские военные с трудом обеспечивают его.

Родственники мобилизованных продолжают протестовать против невыплаты и плохих условий содержания.