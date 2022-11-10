Пашинян предложил создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Н.Пашинян

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил создать на границе с Азербайджаном демилитаризованную зону. Такую же зону предлагается создать вокруг Нагорного Карабаха. Он считает, что это поможет сократить армию обороны Нагорного Карабаха.

«Мое мнение таково, что армяне Нагорного Карабаха имеют армию только из-за опасности подвергнуться геноциду. В ходе трехсторонней встречи в Сочи я представил предложение властей Нагорного Карабаха о создании демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха с международными гарантиями, в результате чего Нагорному Карабаху может не понадобиться армия обороны такого масштаба»,— сказал Пашинян на заседании правительства.

Премьер отметил, что Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе. Он обратил внимание, что власти Азербайджана отказались направить в регион наблюдательную миссию, чтобы проверить это.

Никол Пашинян сообщил, что в Праге он также предложил вернутся к границам 1991 года, создав трехкилометровую демилитаризованную зону на границе. Он отметил, что его предложение остается в силе и сейчас.

6 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Праге на саммите Европейского политического сообщества. По итогам переговоров лидеры двух стран анонсировали заключение мирного договора до конца 2022 года.

31 октября лидеры Армении и Азербайджана снова встретились, но уже при посредничестве России в Сочи. Несмотря на продолжающийся переговорный процесс, Баку и Ереван сообщают об обстрелах приграничных территорий. Последний раз они обвиняли друг друга в обстрелах 9 и 7 ноября.