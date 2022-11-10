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Путин не поедет на саммит G20, Россию представит Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на саммите G20 Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. В Индонезию Владимир Путин не поедет.

«Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров»,— сказал представитель Кремля ТАСС. Ранее об этом же сообщило посольство РФ в Индонезии.

МИД РФ подтвердил «Интерфаксу» информацию о том, что Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20.

Песков не уточнил, будет ли Путин выступать на саммите по видеосвязи. Российское посольство в Индонезии сообщало, что такой вариант прорабатывается. Источник Reuters в индонезийском правительстве ранее сообщал, что российская делегация не поедет на саммит, а Лавров выступит в онлайн-формате.

Саммит G20 состоится на острове Бали 15–16 ноября. Ожидается, что на нем выступит президент Украины Владимир Зеленский. При этом ранее он говорил, что откажется от участия, если на саммите будет присутствовать Владимир Путин.

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