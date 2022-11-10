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Эрдоган назвал «положительным решением» отвод российских войск из Херсона
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Предыстория: Шойгу и Суровикин объявили об отводе войск РФ из Херсона на левый берег Днепра

CentralAsia (CA) -  Турецкий президент Рейжеп Тайип Эрдоган назвал отвод войск России из Херсона «положительным решением» и подчеркнул, что работа Турции в качестве посредника продолжается, передает Haber-7.

«Наша работа по посредничеству продолжается непрерывно. Когда эта работа закончится? Говорить об этом неразумно. Решение России в отношении Херсона является положительным», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту Анкары.

Он также рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным по поводу «зерновой сделки» и указал, что стороны сделали «все необходимое» для ее возобновления.

Ранее, 9 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести войска из Херсона на левый берег Днепра. Как сообщил командующий российской группировкой Сергей Суровикин, маневр по отводу войск будет осуществлен в ближайшие сроки.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что ВСУ возьмут Херсон в ближайшее время. «Это могут быть две-три недели или пять-семь дней».

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