Казахстан подтвердил планы по экспорту нефти в обход России

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CentralAsia (KZ) - Казахстан с будущего года планирует начать отгружать 1,5 млн тонн нефти в год по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Алихан Смаилов, передает Vlast.kz.

«Через Баку — Тбилиси — Джейхан у нас сейчас есть договоренность с 1 января следующего года грузить 1,5 млн тонн нефти в этом направлении. И прорабатывается дальнейшее его увеличение до 6-6,5 млн тонн. По железнодорожным возможностям сейчас ТШО («Тенгизшевройл») закупило, удвоило количество вагонов-цистерн и уже начаты пилотные отгрузки по железной дороге в сторону Батуми и Узбекистана», — рассказал Смаилов.

В целом, отметил он, по диверсификации экспорта нефти у правительства разработана специальная дорожная карта. В частности, это направление через Актауский порт на порт Баку и оттуда — в направлении Баку — Тбилиси — Джейхан. Кроме того, речь идет о направлениях Баку — Супса и Баку — Батуми, где у Казахстана есть свой терминал. Плюс есть направление по железной дороге из Атырау в сторону Батуми и в сторону Узбекистана. А также есть направление в КНР.

«По всем этим направлениям сейчас ведется работа по расширению и по увеличению потенциала экспорта нефти», — уточнил глава кабмина.

Смаилов заверил, что со стороны «коллег из соседних стран есть полное понимание и поддержка в этом вопросе», поэтому они готовы предоставить Казахстану свои транзитные возможности и готовы сотрудничать.

В течение последних 20 лет поставки сырья из Казахстана велись по трубопроводу КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) в российский город Новороссийск. По нему в среднем проходили 1,3-1,4 млн баррелей в сутки. Это и сейчас — основной экспортный маршрут для казахстанской нефти. До недавнего времени он работал без сбоев, но на протяжении последнего года система постоянно сталкивается с ограничением прокачки из-за разных внешних факторов, в том числе из-за аварии с разливом нефти в августе 2021 года, повреждений ВПУ, обследования акватории морского терминала на наличие взрывоопасных объектов.

Минувшим летом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал диверсифицировать поставки нефти в связи со сложившейся геополитической ситуацией. И уже в августе агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что «КазМунайГаз» ведет предварительные переговоры с азербайджанской государственной компанией SOCAR о разрешении на продажу 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год через азербайджанский трубопровод, по которому сырье доставляется в турецкий средиземноморский порт Джейхан. Впрочем, тогда в Минэнерго Казахстана опровергли эту информацию.

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