Иран создал первую гиперзвуковую баллистическую ракету

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CentralAsia (CA) - Воздушно-космические силы (ВКС) Корпуса стражей исламской революции Ирана разработали первую гиперзвуковую баллистическую ракету. Об этом сообщил командующий ВКС Амир Али Хаджизаде. По его словам, эта ракета способна поражать передовые системы ПВО.

«Ракета имеет высокую скорость и может маневрировать в атмосфере и за ее пределами. Она будет нацелена на передовые противоракетные системы противника и является большим скачком в развитии ракет. Я не думаю, что за десятки лет будет найдена какая-либо технология, способная ей противостоять»,— сказал генерал.

Гиперзвуковые ракеты могут лететь как минимум в пять раз быстрее скорости звука и по сложной траектории, что затрудняет их перехват.

На прошлой неделе Тегеран заявил, что испытал Ghaem-100 — свою первую трехступенчатую космическую ракету-носитель, которая сможет выводить спутники весом 80 кг на орбиту в 500 км от поверхности Земли. США назвали такие действия «дестабилизирующими», поскольку считают, что космические ракеты-носители могут использоваться для транспортировки ядерных боеголовок.