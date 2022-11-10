В Генштабе ВСУ впервые прокомментировали информацию о выходе войск РФ из Херсона

Алексей Громов

CentralAsia (CA) - Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока не может подтвердить или опровергнуть выход российских войск из Херсона. Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов во время брифинга.

«Силы обороны Украины также продолжают ведение активных действий в Херсонской и Николаевской областях. Хочу отметить, что за каждым так называемым «жестом доброй воли» противника стоят колоссальные усилия наших воинов.

Так же как враг выходил из Киева, из Харьковской области, покидал остров Змеиный. Вероятный выход из Херсона - это результат наших активных действий», - сказал Громов.

По его словам, на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения противника, нарушили его систему управления войсками и тем самым не оставили врагу другого выхода, как убежать.

«Но в настоящее время мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о так называемом выведении российских войск из Херсона. Мы продолжаем ведение наступательной операции по своему плану. Ожидайте официальных сообщений Генерального штаба о ведении боевых действий», - заявил Громов.