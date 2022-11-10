Экзамен на знание госязыка станет обязательным для получения гражданства Казахстана

CentralAsia (KZ) - Для получения гражданства Казахстана введут обязательный экзамен на знание государственного языка. Соответствующий законопроект разработало правительство республики, сообщает Vlast.kz со ссылкой на премьер-министра Алихана Смаилова.

«Эти нормы сейчас на этапе согласования с правительством. В целом мы поддерживаем эти нормы и считаем, что их нужно внести в законодательство», — сказал он журналистам в кулуарах сената.

Премьер-министр отметил, что во многих странах для получения гражданства нужно знать государственный язык и историю страны, а также сдать соответствующий экзамен. В числе таких стран глава кабмина назвал Германию, Турцию, Канаду, Россию и добавил, что знание языка позволяет людям «быстро адаптироваться в обществе».

«Поэтому мы считаем, что такой экзамен нужно сдавать. Теперь люди, желающие получить гражданство (Казахстана) должны соответствовать этим требованиям», — подчеркнул Смаилов.

Он добавил, что для некоторых категорий граждан данные требования применяться не будут. В частности, для этнических казахов, несовершеннолетних, а также для тех, кто получает документы в упрощенном виде согласно международным договорам (то есть, если у человека в Казахстане живут близкие родственники, супруг или супруга является казахом или казахстанцем, либо заслуженным деятелем РК).

Как уточнил премьер-министр, данный законопроект «скоро поступит в парламент». О подготовке документа Самаилов говорил и ранее. Так, на днях СМИ цитировали его ответ на запрос депутатов Мажилиса, в котором говорилось, что незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства может стать дополнительным основанием для отказа в получении казахстанского гражданства.

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