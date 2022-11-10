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Минобороны России сообщило о ходе «маневра» по отводу войск из Херсона
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Шойгу и Суровикин объявили об отводе войск РФ из Херсона на левый берег Днепра

CentralAsia (CA) -  Маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр идет в соответствии с утвержденным планом, сообщили в Минобороны РФ.

«На николаево-криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом», — сказано в сообщении.

Также в Минобороны сообщили об ударах по двум пунктам управления (ВСУ в районе Николаева и Херсонской области, а также по топливохранилищу в Днепропетровской и оружейному складу в Николаевской области.

Об отводе войск командующий в зоне «спецоперации» в Украине генерал армии Сергей Суровикин доложил 9 ноября министру обороны РФ Сергею Шойгу. Генерал отметил, что более 115 тыс. жителей уже эвакуированы из Херсона и соседних районов, а угроза окружения российской группировки войск остается реальной. Он предложил занять оборону по левому берегу Днепра, а высвободившиеся подразделения перебросить в наступление на других направлениях.

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