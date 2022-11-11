Монголия продает больше угля в Китай, поскольку мир избегает загрязняющего окружающую среду топлива

CentralAsia (MNG) - Монголия наращивает усилия по экспорту угля в энергетически голодный Китай, сообщил AFP правительственный чиновник, несмотря на глобальные усилия по прекращению использования загрязняющего окружающую среду ископаемого топлива.

Мировые лидеры собираются на конференции COP27 в Шарм-эль-Шейхе, чтобы обсудить будущее планеты, и роль Китая в глобальных выбросах углерода была в центре внимания.

Монголия уже отправляет 86 процентов своего экспорта в Китай, при этом на уголь приходится более половины общего объема, и модернизирует свою инфраструктуру в надежде продавать еще больше своему южному соседу.

«Нам нужно использовать это окно возможностей, использовать следующие 10 лет, чтобы иметь возможность экспортировать как можно больше угля», — сказал AFP заместитель министра горнодобывающей промышленности Батнайрамдал Отгоншар.

Китай является крупнейшим в мире загрязнителем окружающей среды и обязался достичь углеродной нейтральности к 2060 году. С этой целью он строит свою сеть возобновляемых источников энергии, чтобы подготовиться к отказу от угля.

Но его потребность в энергии намного превышает то, что могут обеспечить возобновляемые источники. Китайские власти весной приказали производителям добавить в этом году 300 млн тонн добывающих мощностей, что эквивалентно дополнительному месяцу добычи угля.

И Монголия стремится внести свою лепту, поставив в этом году в Китай 19 миллионов метрических тонн угля, по данным Национального статистического управления, что уже превышает общий показатель 2021 года в 16 миллионов.

По словам Батнайрамдала, правительственные чиновники хотят, чтобы Монголия превзошла рекордные 37 миллионов тонн угля, отправленные в 2019 году, и продолжала снабжать Китай стабильным потоком угля в течение следующего десятилетия.

«Спрос на коксование не снизится в ближайшие 10 лет, но технология может измениться», — сказал он.«Следующие 10 лет остаются возможностью».

Батнайрамдал настаивает на том, чтобы Монголия вложила значительные средства в уголь и новые железные дороги, соединяющие его с китайскими портами и перерабатывающими заводами.

«Окно возможностей»

По словам Батнайрамдала, у Монголии остается мало времени для продажи своего энергетического угля, который используется электростанциями для производства электроэнергии, поскольку угольные электростанции постепенно выводятся из эксплуатации.

Стремительный рост цен также означает, что у Улан-Батора мало стимулов для замедления темпов роста. Стоимость экспорта угля из Монголии подскочила до 4,5 млрд долларов за первые девять месяцев 2022 года, что почти втрое больше, чем за тот же период прошлого года.

Аналитики говорят, что неофициальный запрет на австралийский уголь, вызванный политическими спорами в 2020 году, также расширил возможности для монгольских экспортеров.

«Без Австралии аппетит Китая к коксующемуся углю с низким содержанием серы создает значительный спрос на монгольских горняков», — сказал Саймон Ву, старший консультант исследовательской и консалтинговой группы Wood Mackenzie.

Монголия упустила свой шанс экспортировать больше угля в Китай после того, как импорт Австралии упал, сказал Ву, обвиняя в этом отсутствие железнодорожного сообщения.

Политики в Улан-Баторе сейчас работают над тем, чтобы это исправить.

В сентябре Улан-Батор завершил строительство железнодорожной ветки протяженностью 233 км (145 миль) от рудника Таван-Толгой до границы с Гашуунсухайт. На выполнение этого проекта ушло 14 лет.

Аналитики также говорят, что относительная политическая стабильность в Монголии может помочь правительству завершить другие давно откладываемые проекты.

«Торговля откроется»

Тумэнцогт Цэвэгмид, председатель Делового совета Монголии, сказал AFP, что существующая инфраструктура в сочетании с уже реализуемыми проектами может позволить Монголии увеличить экспорт угля до 70 миллионов тонн в год, возможно, к 2025 году.

«Если Китай захочет импортировать больше угля и будет проделана дополнительная работа по улучшению границ и железнодорожных путей, тогда торговля откроется», — сказал Тумэнцогт.

Монголия с населением всего 3,3 миллиона человек имеет мало тяжелой промышленности и сама по себе не потребляет много угля по сравнению со своим южным соседом.

По данным Организации Объединенных Наций, на нее приходится всего 0,11 процента мировых выбросов парниковых газов, но она уже серьезно пострадала от изменения климата.

Сильные зимние бури, а также засуха и лесные пожары привели к перемещению населения, вынудив кочевые семьи перебраться в столицу после потери скота.

Организация Объединенных Наций заявляет, что изменение климата делает эти стихийные бедствия более частыми в Монголии, а перенаселение в незапланированных районах Улан-Батора приводит к загрязнению почвы и воздуха, особенно зимой, когда сырой уголь сжигается в жилых печах, чтобы противостоять отрицательным температурам.

«Противоречие останется», — сказал Тумэнцогт, отвечая на вопрос о том, что Монголия производит уголь на экспорт, а также инвестирует в возобновляемые источники энергии.

«Монголия сталкивается с дилеммой: ей нужны краткосрочные денежные поступления для удовлетворения своих финансовых потребностей, и в то же время она пытается инвестировать в дорогостоящие возобновляемые источники энергии, чтобы уменьшить свой углеродный след, уменьшить загрязнение воздуха и внести свой вклад в глобальные усилия по устойчивому развитию».

Тумэнцогт сказал, что у денежного кризиса в Монголии на данный момент есть только одно решение — продавать больше угля.

«Поставки и экспорт угля останутся одним из основных источников доходов правительства, и нет других источников, которые могли бы заменить эту финансовую потребность».

© 2022 AFP FRANCE24

перевод: Татар С.Майдар

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