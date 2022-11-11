Мероприятие при поддержке ОБСЕ активизирует усилия Центральной Азии и Монголии по предотвращению распространения ОМУ

CentralAsia (MNG) - С 8 по 10 ноября 55 представителей профильных министерств и ведомств Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители международных организаций приняли участие в экспертной встрече в Стамбуле по реализации Резолюция Совета Безопасности ООН (СБ ООН 1540) о предотвращении распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки.

«ОБСЕ гордится тем, что поддерживает эту региональную инициативу, которая служит отличной платформой и прекрасной возможностью для обзора состояния выполнения на национальном уровне резолюции 1540 (2004) СБ ООН, а также для обсуждения текущих проблем и изучения областей дальнейшего сотрудничества и взаимодействия. среди государств региона, а также потенциально привлечь помощь в эффективном выполнении резолюции», — поделился Шон ДеКалуве, руководитель Группы поддержки Форума по безопасности и сотрудничеству, ОБСЕ.

Совещание по экспертной оценке направлено на содействие выполнению Резолюции 1540 СБ ООН на национальном уровне путем эффективного выполнения положений Национальных планов действий, а также на укрепление законодательства в области экспортного контроля, биологической и химической безопасности, а также на укрепление регионального сотрудничества и механизмы реагирования на распространение ОМУ. Кроме того, коллегиальная встреча обеспечивает площадку для обсуждения результатов, достигнутых по Рекомендациям Иссык-Кульского раунда экспертной встречи, проведенного в 2018 году в формате 5+1: Центральная Азия и Республика Беларусь.

Региональная экспертная встреча организована по инициативе Министерства экономики и торговли Кыргызской Республики и при поддержке Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ, Европейского Союза, Управления ООН по вопросам разоружения и Офиса программ ОБСЕ в Бишкеке в рамках рамки усиления региональных усилий по предотвращению распространения ОМУ и укрепления доверия и мира в регионе.

В региональной экспертной встрече также приняли участие представители Регионального центра ООН по вопросам мира и разоружения, Управления ООН по вопросам разоружения, Группы поддержки внедрения биологического оружия, Федерального управления по экономическим вопросам и экспортному контролю, Управления экспортного контроля и смежных Программа пограничной безопасности, Группа экспертов Комитета 1540, Организация по запрещению химического оружия, ОБСЕ и ее полевые отделения в Центральной Азии.

источник: OSCE

перевод: Татар С.Майдар

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