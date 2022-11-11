Монгольский борец стал чемпионом Кореи по их национальной борьбе — ширым

чемпион ширыма Д. Тамир

CentralAsia (MNG) - Корейский национальный турнир по борьбе ширым "Korea Open" проходит с 7 по 13 ноября. В турнире приняли участие монгольские борцы национальной монгольской борьбы — бөх Б.Цэдэнсодном, Х.Цогтгэрэл, Д.Тамир, Б.Тумэндэмбэрэл и Э.Сумъяабат.

В течение трех дней турнир в категории среди иностранных борцов проходил успешно, и были объявлены победители.

Первые три места соревнований заняли монгольские спортсмены Д. Тамир, Х. Цогтгэрэл и Б. Цэдэнсодном, явно преобладая над борцами из других стран.

В этой категории приняли участие спортсмены из Англии, Италии, Турции, Новой Зеландии и Ганы, а также 11 борцов из Монголии с провинциальными титулами.

Ширым (кор. 씨름) — корейская народная борьба и национальный вид спорта.

Это боевое искусство известно в Корее с древнейших времён. В старину поединки, проводимые по большим праздникам, устраивались между сильнейшими борцами из разных деревень, победителем объявлялся устоявший на ногах; призом за победу в схватке был обычно титул чемпиона и какое-либо сельскохозяйственное животное.

В Южной Корее щирым сохранился до сих пор, однако является уже не народной забавой, а полноценным видом спорта, с собственной федерацией, профессиональными спортсменами и командами, чёткими правилами. Бои всегда проводятся между двумя спортсменами в небольшой круглой песочнице, экипировка борцов состоит из спортивных трусов (ранее использовались набедренные повязки) и обязательных к ношению поясов. Целью схватки является, используя силу своих рук, ног и спины, опрокинуть соперника в песок, после чего поединок завершается. Одним из главных принципов ссирыма является использование для победы в первую очередь силы противника.

Поединки в ссирыме часто продолжительные и не слишком динамичные. Большая часть спортсменов, занимающихся этим искусством, отличается большим ростом и весом, хотя формально в ссирыме есть четыре весовых категории. Раньше эта борьба была исключительно мужским занятием, однако сейчас щирымом занимаются и женщины.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения