Представители ГИК Монголии наблюдали за промежуточными выборами в США

CentralAsia (MNG) - В США прошли промежуточные выборы, по итогам которых будет полностью переизбрана Палата представителей и треть сенаторов, а на уровне многих штатов - губернаторы и законодательные собрания. Подсчет голосов продолжается, и от них зависит судьба четырех десятков кресел в Конгрессе.

Делегация во главе с председателем Генеральной избирательной комиссии Монголии Дэлгэрнараном Пурвээ наблюдала за процессом голосования на промежуточных выборах в США в штате Иллинойс, провела встречу с председателем и членами Чикагского избирательного комитета и обменялась мнениями.

Генеральная избирательная комиссия Монголии (ГИК) является центральным избирательным органом, уполномоченным проводить выборы в парламент Монголии (Великий Государственный Хурал), президентские выборы и референдумы по всей стране.

ГИК обеспечивает профессиональное управление выборами и методологическую поддержку для подготовки и организации выборов Хурала представителей граждан.

ГИК осуществляет свою деятельность беспристрастно и независимо и соблюдает принцип верховенства права, политического нейтралитета, коллективного обсуждения, принятия решений, прозрачности и справедливости.

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