экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Улан-Баторе убрали заборы длиной 17 км в 354 местах

CentralAsia (MNG) -  С 2021 года началась работа по демонтажу несанкционированных заборов с целью обеспечения права граждан жить в здоровой и безопасной среде в городе Улан-Батор, улучшения землепользования, увеличения пешеходных дорожек, зеленых сооружений, дорог и пространств общего пользования. Таким образом, в 2021 году устранено 713 нарушений в 183 точках.

В 2022 году Сумъяабазар Долгорсурэн, губернатор столицы и мэр Улан-Батора, издал очередной приказ о проведении исследования незаконно построенных заборов. Обследованием охвачено 1104 га земли, выявлены нарушения протяженностью 48 976 метров и 3566 ограждений в 971 месте. К нарушениям относятся такие объекты, как несанкционированные заборы, столбы, заборы нестандартной конструкции и автоматические шлагбаумы.

Согласно приказу губернатора столицы от 2022 года №А/585, планировалось устранить нарушения в 376 местах и высвободить 20,2 км земель. В рамках этого мероприятия с 9 мая снято 17,7 км ограждений в 354 населенных пунктах, выполнение работ составляет 94,1 процента. В остальных местах нарушения будут поэтапно устраняться в следующем году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Иран создал первую гиперзвуковую баллистическую ракету
  • Мероприятие при поддержке ОБСЕ активизирует усилия Центральной Азии и Монголии по предотвращению распространения ОМУ
  • Монголия выпускает памятные монеты к 50-летию установления дипломатических отношений с Японией и Австралией


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com