В Улан-Баторе убрали заборы длиной 17 км в 354 местах

CentralAsia (MNG) - С 2021 года началась работа по демонтажу несанкционированных заборов с целью обеспечения права граждан жить в здоровой и безопасной среде в городе Улан-Батор, улучшения землепользования, увеличения пешеходных дорожек, зеленых сооружений, дорог и пространств общего пользования. Таким образом, в 2021 году устранено 713 нарушений в 183 точках.

В 2022 году Сумъяабазар Долгорсурэн, губернатор столицы и мэр Улан-Батора, издал очередной приказ о проведении исследования незаконно построенных заборов. Обследованием охвачено 1104 га земли, выявлены нарушения протяженностью 48 976 метров и 3566 ограждений в 971 месте. К нарушениям относятся такие объекты, как несанкционированные заборы, столбы, заборы нестандартной конструкции и автоматические шлагбаумы.

Согласно приказу губернатора столицы от 2022 года №А/585, планировалось устранить нарушения в 376 местах и высвободить 20,2 км земель. В рамках этого мероприятия с 9 мая снято 17,7 км ограждений в 354 населенных пунктах, выполнение работ составляет 94,1 процента. В остальных местах нарушения будут поэтапно устраняться в следующем году.

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