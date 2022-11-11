В Улан-Баторе были отобраны лучшие ремесленные изделия, которые будут поддерживаться для экспорта

CentralAsia (MNG) - Организовано мероприятие, посвященное возможностям и решениям для поддержки и развития традиционных ремесел.

Центр поддержки малого и среднего бизнеса города Улан-Батор совместно с Министерством культуры организовали комплексное мероприятие «Возможности и решения для поддержки и развития традиционных ремесел-2022» в рамках «Месяца культуры и творчества». В рамках трехдневного мероприятия, которое началось 7 ноября и продлился до 9 ноября, прошли выставки, тренинги по расширению возможностей и дискуссии.

В рамках этих комплексных мероприятий Министерство культуры организовало обсуждения и тренинги по исследованию культурного наследия, ремесленным тенденциям в творческой и культурной индустрии, нематериальному культурному наследию и ремеслам, ремеслам и творческой продукции. По этому случаю для реализации проекта будут отобраны 100 экспортно-ориентированных изделий ручной работы, которые получат поддержку для экспорта.

По этому поводу министр культуры Номин Чинбат подчеркнула, что индустрия культуры и творчества развивается в рамках 12 секторов. Также уделяется внимание поддержке экспорта продукции МСП и ремесленных отраслей.

Номин Чинбат

Это комплексное мероприятие повысит экономический потенциал сектора МСП, поддержит продажи на международном рынке и обсудит возможность обращения товаров через сектор туризма.

Директор Центра поддержки малого и среднего бизнеса города Улан-Батор Гангамөрөн Ганбаатар сказала: «В городе Улан-Батор более 30 000 человек занимаются традиционными ремеслами. На сегодняшний день представлено более 1000 изделий ручной работы из девяти районов столицы».

Гангамөрөн Ганбаатар

В этом году выставка, обучение и форум завершились 9 ноября, в них приняли участие более 1000 человек и представителей малого и среднего бизнеса из города Улан-Батор и сельских районов.

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