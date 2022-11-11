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Мирзиеев наградил Эрдогана орденом «Имам Бухари» высшей степени

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана государственной наградой — орденом «Имама Бухари» высшей степени, сообщила пресс-служба центра саммита Организации тюркских государств.

Церемония награждения состоялась 10 ноября в Самарканде, куда прибыл турецкий лидер для участия в саммите.

Шавкат Мирзиёев дал высокую оценку вкладу президента Турции в развитие и укрепление дружественных связей между двумя странами.

Глава узбекского государства отметил успехи Турции под руководством Реджепа Эрдогана, подчеркнув, что «достижения братской страны вызывают чувство гордости у каждого жителя Узбекистана».

Эрдоган в свою очередь заявил, что принимает орден «Имама Бухари» в качестве «символа братства Турции и Узбекистана», сообщает «Анадолу».

Это второе награждение таким орденом. Первым человеком, удостоившимся такой награды, стал король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд.

Орденом «Имама Бухари» награждаются улемы (знатоки ислама), исследователи, писатели, а также главы иностранных государств и правительств за особые заслуги в развитии науки и просветительства, изучении и широком продвижении наследия мыслителей исламского мира.

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