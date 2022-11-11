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Лидеры тюркских государств посетили комплекс «Вечный город» в Самарканде

CentralAsia (UZ) -  Лидеры тюркских государств посетили комплекс «Вечный город» в международном туристическом центре «Великий шелковый путь» в Самарканде.

Здесь в честь высоких гостей был устроен официальный прием от имени президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщили в пресс-службе главы узбекского государства.

В ходе беседы лидеры отметили роль Самарканда как одной из древних колыбелей тюркской цивилизации, а также как современного центра международных форумов.

Состоялась концертная программа, в которой нашли воплощение богатая культура и общие ценности тюркских народов.

Основные мероприятия саммита Организации тюркских государств пройдут 11 ноября.

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