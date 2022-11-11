Талибы запретили женщинам посещать парки и ярмарки в Кабуле

CentralAsia (CA) - Талибы запретили афганским женщинам входить в общественные парки и ярмарки Кабула всего через несколько месяцев после того, как приказали разделить доступ по половому признаку, пишет The Guardian.

Новое правило, введенное на этой неделе, еще больше вытесняет женщин из постоянно сужающегося общественного пространства. Им уже запрещено путешествовать без сопровождения мужчин, и их заставляют носить хиджаб или паранджу, когда они находятся вне дома. Средние школы для девочек также были закрыты более года на большей части территории страны.

«В течение последних 15 месяцев мы изо всех сил старались все организовать и уладить — и даже определили дни», — сказал Мохаммад Акиф Садек Мохаджир, представитель Министерства по предупреждению порока и поощрению добродетели. «Но все же в некоторых местах — на самом деле, надо сказать, во многих местах — правила были нарушены», — сказал он AFP.

«Было смешение мужчин и женщин, хиджаб не соблюдался, поэтому решение пока принято». Эта новость была встречена с тревогой женщинами и операторами парков, которые вложили значительные средства в развитие объектов.

«Нет ни школ, ни работы… по крайней мере, у нас должно быть место, где можно повеселиться», — сказала одна женщина, которая попросила называть ее только Вахидой, наблюдая, как ее дети играют в парке через окно соседнего ресторана. «Нам просто скучно и надоело сидеть дома весь день, наши умы устали», — сказала она AFP.

За соседним столиком 21-летняя Райхана, изучающая исламское право в университете, поделилась своим разочарованием после того, как приехала в парк, чтобы провести день со своими сестрами. «Мы были очень взволнованы… мы устали сидеть дома», — сказала она. «Очевидно, что в исламе разрешено выходить на улицу и посещать парки. Когда у тебя нет свободы в собственной стране, что значит жить здесь?»

В нескольких милях отсюда колесо обозрения и большинство других аттракционов в парке Зазай, откуда открывается захватывающий вид на Кабул, внезапно остановились из-за ухудшения бизнеса.

До запрета на этой неделе он мог принимать сотни посетителей в те дни, когда женщины приводили своих детей на семейные собрания. По пятницам и в праздничные дни в парк — одну из немногих достопримечательностей города — стекалось еще больше людей. В среду лишь горстка мужчин небрежно бродила по комплексу.

Хабиб Ян Зазаи, один из разработчиков комплекса, опасается, что ему, возможно, придется закрыть бизнес, в который он вложил 11 млн долларов и в котором работает более 250 человек. «Без женщин дети не придут одни», — сказал он.

Он опасался, что такие указы будут препятствовать инвестициям иностранцев или афганцев, проживающих за границей, а также повлияют на сбор доходов. «Правительство управляется налогами. Если инвестор не платит налоги, то как он может бежать?»

20-летний Мохаммад Тамим, попивая чай в парке во время визита из Кандагара, где он преподает в медресе, назвал запрет «плохими новостями». «Каждый человек психологически нуждается в развлечениях», — сказал он. «Мусульманам нужно развлекаться, особенно после 20 лет войны», — сказал он.