МИД Узбекистана опроверг заявление украинской разведки о поставках компонентов для производства российских ракет

здание МИД Узбекистана

CentralAsia (UZ) - МИД Узбекистана отреагировал на заявления украинской разведки о поставках узбекской стороной компонентов для производства российских ракет. В министерстве прошла встреча с послом Украины в Узбекистане Николаем Дорошенко, в разговоре с которым была подчеркнута недопустимость распространения украинской стороной недостоверных сведений, касающихся Узбекистана, сообщает пресс-служба узбекского МИД.

«До посла Украины доведена серьёзная озабоченность в связи с распространенным в средствах массовой информации необоснованным заявлением представителя Министерства обороны Украины о якобы поставках продукции двойного назначения в обход действующих санкционных ограничений», — говорится в сообщении.

В МИД также подчеркнули недопустимость распространения украинской стороной недостоверных сведений в СМИ, касающихся Узбекистана.

«При этом МИД Узбекистана готов при поступлении официальных обращений украинской стороны изучить интересующие вопросы и представить объективную информацию», — подчеркивается в сообщении внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, посол Николай Дорошенко заверил, что оперативно доведет озабоченность узбекской стороны и итоги состоявшейся встречи до руководства Министерства иностранных дел Украины.

Ранее, 9 ноября, портал NV.ua опубликовал выдержки из интервью представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого итальянской газете La Repubblica.

«Они (российская сторона) также обращались в Китай и Северную Корею, возможно, в Кыргызстан, за поставками оружия, в том числе [деталей] для РСЗО (реактивных систем залпового огня) «Смерч» и «Ураган». Есть страны, такие как Казахстан и Узбекистан, которые помогают России обходить санкции, продавая им американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет», — сказал Вадим Скибицкий.

Он добавил, что у россиян нет суперсовременного оружия, которое они демонстрируют на военных парадах. «Москва не может сама производить высокотехнологичное оружие, поэтому обращается в другие страны», — пояснил представитель украинской разведки.