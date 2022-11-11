Человек, изготовивший инструменты группы The Hu Band, — TenGer TV

в центре Байгалжав Пурэвдаваа

CentralAsia (MNG) - Вы, наверное, слышали о монгольском группе под названием The Hu.

Что ж, Байгалжав Пурэвдаваа — один из тех, кто создал инструменты, которые оживляют их музыку. Мастер по изготовлению морин-хуур и монгольских музыкальных инструментов, культурный деятель, распространяющий монгольское наследие. Основатель музыкальной индустрии «Эгшиглэн Магнай».

С 1991 года на базе мастерской музыкальных инструментов «Эгшиглэн Магнай» он разработал метод изготовления монгольских музыкальных инструментов, таких как морин-хуур, монгольские валторны, скрипки, арфы, алтайские арфы и т. д., внес ценный вклад в большое работа по распространению монгольского культурного наследия.

Ему потребовалось три месяца, чтобы сделать 3 инструмента для группы, которая штурмом покорила мир хэви-метала и заняла первое место в Billboard Hard Rock со своим хитом "Wolf Totem".

Морин-хуур, сделанная всего из двух струн из конского хвоста, может играть все, от монгольских мелодий до западной классической музыки с ее необычайно глубоким и богатым звучанием.

Присоединяйтесь к нам, когда мы посетим его мастерскую в Улан-Баторе, Монголия, чтобы увидеть процесс создания этого уникального инструмента:

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