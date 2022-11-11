В Самарканде начался саммит Организации тюркских государств

CentralAsia (UZ) - В узбекском Самарканде начался саммит лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ). Эта встреча высокого уровня станет первой после переименования Тюркского совета в ОТГ.

В мероприятии принимают участие президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров и Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Помимо этого, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов как представители стран - наблюдателей в ОТГ.

Темой саммита ОТГ объявлена «Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему развитию и процветанию». На встрече планируется обсудить вопросы экономического сотрудничества между странами - членами организации и государствами, имеющими статус наблюдателей в ОТГ, а также актуальную международную повестку. По итогам встречи, на которой председательство в организации перейдет от Турции к Узбекистану, будет принята Самаркандская декларация.

На саммите также ожидается утверждение стратегии содействия торговле и принятие решений о создании инвестиционного фонда с первоначальным капиталом до 500 млн долларов, которые в равных долях внесут государства организации и Банк развития ОТГ.

По словам министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова, подписанный в ходе саммита пакет документов будет определять развитие организации на период до 2026 года.

Организация тюркских государств (до 12 ноября 2021 года - Совет сотрудничества тюркоязычных государств или Тюркский совет) - межгосударственная организация, созданная с целью расширения взаимодействия тюркоязычных стран в сферах политики, экономики, науки, образования, транспорта и туризма. Членами ОТГ являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан, статус наблюдателя в организации имеют Венгрия и Туркменистан. ОТГ сотрудничает с различными международными организациями: ООН, Организацией исламского сотрудничества, ОБСЕ, Организацией экономического сотрудничества и другими.