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В Казахстане количество мертвых тюленей на Каспии выросло до 141
Предыстория: В Казахстане более 100 мертвых тюленей найдены на побережье Каспийского моря. Фото

CentralAsia (KZ) -  Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана сообщило, что количество туш мертвых тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря, выросло до 141.

«По состоянию на 12:00 часов 10 ноября обнаружена 141 туша мертвых тюленей», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что было обнаружено 101 мертвое животное.

«Территориальными подразделениями ветеринарного контроля и надзора Мангистауской области на месте был произведен отбор гистологических проб внутренностей погибших тюленей на предмет наличия возбудителей опасных заболеваний (пастереллез, чума плотоядных). В настоящее время пробы направлены в лабораторию РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» для проведения исследований, результаты предварительно будут готовы через 2 недели», - также сообщили в Минэкологии.

Кроме этого, на месте обнаружения погибших тюленей отобраны пробы для определения вирусологического, бактериологического происхождения заболевании, также для серологических, гормональных и токсикологических исследований. Также были отобраны пробы на наличие тяжелых металлов в организме животных и для проведения гистологических исследовании структурных изменений. Предварительные результаты будут через месяц.

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