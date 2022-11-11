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Глава МИД Узбекистана предложил выработать единый подход по взаимодействию тюркских государств с талибами
Владимир Норов
Владимир Норов

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов предложил выработать единый подход по взаимодействию тюркских государств с правительством радикального движения «Талибан» в Афганистане. Соответствующее заявление он сделал 10 ноября на заседании совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

«Узбекистан занимает твердую и принципиальную позицию о необходимости активной поддержки международным сообществом политического и социально-экономического восстановления Афганистана. Нам необходимо разработать общий и целостный подход к временному правительству Афганистана [сформированного «Талибаном»]», — сказал Норов.

Он отметил, что тюркские народы связаны с Афганистаном общими историческими, культурными и духовными узами.

Талибы захватили власть в Афганистане в августе прошлого года. Правительство, сформированное талибами в сентябре прошлого года, не признано ни одним государством в мире. При этом с ним взаимодействует ряд государств. В частности, Узбекистан регулярно оказывает гуманитарную помощь афганцам, а с талибами работает над реализацией проекта Трансафганской железной дороги, которая должна пройти по маршруту Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар (Пакистан). Эта дорога соединит железнодорожные сети Южной Азии и стран Центральной Азии.

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