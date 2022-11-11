Старшая дочь Мирзиеева заявила, что чиновники должны прекратить возлагать на учителей ненужные и незаконные обязанности

Саида Мирзиёева

CentralAsia (UZ) - Чиновники должны прекратить возлагать на учителей ненужные и незаконные обязанности, заявила заместитель председателя Совета Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Саида Мирзиёева.

Напомним, что накануне в Министерстве народного образования предупредили директоров школ о том, что учителей нельзя привлекать к работе, не связанной с их профессиональными обязанностями. Это заявление в министерстве сделали после поста блогера Никиты Макаренко, который рассказал, что к нему домой пришли учителя из школы №160, которые «собирали данные по микроучастку».

«Узнав о том, что учителей снова, как и двадцать лет назад, заставляют ходить по квартирам и составлять списки учеников, я очень расстроилась. Я считаю крайне необходимым пересмотреть отношение к учителям и прошу чиновников прекратить возлагать на них ненужные и незаконные обязанности», – написала Мирзиёева в своем Телеграм-канале.

По словам Мирзиёевой, главная задача учителей – обеспечить будущее страны, обучая знаниям детей.

«Это само по себе довольно сложная задача. Навешивание дополнительных обязанностей на плечи учителей в условиях наличия бесконечных проблем в системе образования – крайне излишне. Принуждение учителей к сторонней работе вредит не только школе, но и будущему Узбекистана. Я прошу всех ответственных лиц решить эту проблему как можно скорее и освободить учителей от всех обязанностей, кроме преподавания», – отметила она.

Мирзиёева также добавила, что образование сейчас является главным приоритетом в нашей стране.

«Мы обязаны перестать относиться к учителям, как к бесплатным служащим. Я считаю, что им необходимо стать самым уважаемым и оберегаемым слоем общества – для этого все должны действовать как один. Так как только через образование, только с помощью учителей мы можем добиться прогресса. Мы должны чтить наших учителей ради того, чтобы наши дети смогли найти свое место в жизни!» – заключила она.