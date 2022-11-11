Санчир Тунгалаг не может дождаться, чтобы привлечь внимание к монгольскому баскетболу, — FIBA

Санчир Тунгалаг

CentralAsia (MNG) - Не позволяйте тому факту, что Монголия не входит в мировой рейтинг ФИБА, обмануть вас. Не позволяйте тому факту, что вы никогда не видели, как они играют на уровне FIBA Asia до этого отборочного турнира Asia Cup 2025, заставить вас думать иначе.

У них может не быть общеизвестного имени, которое признано на азиатской баскетбольной сцене (пока), но не делайте ошибку, думая, что баскетбол не имеет большого значения в Монголии.

«Я рад сообщить, что в последние годы баскетбол стал одним из самых популярных видов спорта в нашей стране», - говорит старший капитан мужской сборной Санчир Тунгалаг.

«Похоже, людям нравится играть в баскетбол независимо от их возраста и пола. Например, большинство офисных работников ходят на крытую баскетбольную площадку со своими коллегами не менее двух раз в неделю. У нас также есть открытая баскетбольная площадка почти в каждом многоквартирном доме. Так что летом подростки и дети играют с утра до вечера».

Санчир знает, потому что он был одним из тех детей.

«Что касается меня, то с детства я играл в баскетбол с рассвета до заката на открытых кортах. Именно тогда я понял, что влюбился в этот вид спорта».

Теперь уже взрослый, 33-летний мужчина играет немного чаще, чем офисные работники и их коллеги, о которых он говорил. Он считается одним из лучших игроков в стране, что неудивительно, учитывая его карьеру до этого момента.

Он снимался в старшей школе. Он снимался в колледже. Он выиграл титулы и MVP и набрал много-много очков на профессиональном уровне. «Я понял, что хочу полностью посвятить себя баскетболу, когда впервые поступил в колледж. Итак, я начал тренироваться как профессиональный баскетболист на первом курсе и играть в баскетбольных лигах на уровне колледжа. К счастью, я дважды выигрывал чемпионат. и был удостоен звания MVP и решил заниматься баскетболом на профессиональном уровне, не оглядываясь назад», — сказал Санчир, вспоминая и сжимая свой баскетбольный путь.

«Баскетбол уникален для нашей страны, — сказал он. «С того момента, как баскетбол появился в Монголии, к нам приезжали российские специалисты, которые обучали нас баскетболу. После 2000 года корейские профессионалы стали приезжать, чтобы поделиться с нами своими знаниями и опытом. С 2011 года американские и европейские профессионалы и игроки начали приезжает в Монголию, чтобы учить и играть с нами, и сейчас баскетбол развивается очень быстро».

«Даже фанаты баскетбола становятся все более изощренными и с большим уважением относятся к спорту, болея за свои любимые команды. Монгольские болельщики неустанно болеют за свою национальную сборную и не могут дождаться, когда мы выйдем на Кубок Азии. Я думаю, что эти предварительные квалификации создадут удивительную атмосферу для нашей команды, поскольку они впервые организуются в Монголии».

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