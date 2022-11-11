Министр обороны Украины назвал сроки вывода российских войск из Херсона

- Азия и мир, политика
- 12:19, 11 ноября 2022
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CentralAsia (CA) - Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что России потребуется как минимум неделя, чтобы вывести свои войска из Херсона. Об этом Резников заявил в интервью Reuters.
«Вывести эти войска из Херсона за один-два дня не так-то просто. Как минимум, это займет одну неделю», - сказал глава Минобороны Украины.
По словам министра, у России еще есть силы в Херсоне и около него, а также в целом на правом берегу Днепра.
Также Резников полагает, что зима замедлит боевые действия, дав обеим сторонам возможность перегруппироваться.
«Мы будем использовать это время с максимальным результатом для наших вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления и для ротации, и мы хорошо их подготовим», - добавил он.
По словам министра обороны, в Херсонской области Россия держит примерно 40 тыс. военнослужащих. Войска РФ все еще находятся в Херсоне и пригороде, а также на правом берегу Днепра.
Также, по словам Резникова, уход россиян из-под Херсона высвободит силы обеих сторон для боевых действий в другом месте, и предположил, что Россия могла бы усилить свои подразделения в Запорожской области.
В то же время Резников назвал нелепой идею, что во время отступления россияне взорвут Каховскую ГЭС. Он подчеркнул, что подрыв дамбы приведет к затоплению территорий, контролируемых войсками РФ, а также перекроет доступ к пресной воде в Крыму.
Ранее, 9 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести войска из Херсона на левый берег Днепра. Как сообщил командующий российской группировкой Сергей Суровикин, маневр по отводу войск будет осуществлен в ближайшие сроки.