Министр обороны Украины назвал сроки вывода российских войск из Херсона

Алексей Резников

CentralAsia (CA) - Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что России потребуется как минимум неделя, чтобы вывести свои войска из Херсона. Об этом Резников заявил в интервью Reuters.

«Вывести эти войска из Херсона за один-два дня не так-то просто. Как минимум, это займет одну неделю», - сказал глава Минобороны Украины.

По словам министра, у России еще есть силы в Херсоне и около него, а также в целом на правом берегу Днепра.

Также Резников полагает, что зима замедлит боевые действия, дав обеим сторонам возможность перегруппироваться.

«Мы будем использовать это время с максимальным результатом для наших вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления и для ротации, и мы хорошо их подготовим», - добавил он.

По словам министра обороны, в Херсонской области Россия держит примерно 40 тыс. военнослужащих. Войска РФ все еще находятся в Херсоне и пригороде, а также на правом берегу Днепра.

Также, по словам Резникова, уход россиян из-под Херсона высвободит силы обеих сторон для боевых действий в другом месте, и предположил, что Россия могла бы усилить свои подразделения в Запорожской области.

В то же время Резников назвал нелепой идею, что во время отступления россияне взорвут Каховскую ГЭС. Он подчеркнул, что подрыв дамбы приведет к затоплению территорий, контролируемых войсками РФ, а также перекроет доступ к пресной воде в Крыму.

Ранее, 9 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести войска из Херсона на левый берег Днепра. Как сообщил командующий российской группировкой Сергей Суровикин, маневр по отводу войск будет осуществлен в ближайшие сроки.