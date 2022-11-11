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Парламентские группы дружбы Монголии и Мексики провели онлайн-встречу

CentralAsia (MNG) -  9 ноября члены парламентских групп дружбы в Великом Государственном Хурале Монголии и Генеральном конгрессе Мексиканских Соединенных Штатов провели виртуальную встречу.

Во время виртуальной встречи было объявлено, что в Генеральном конгрессе Мексиканских Соединенных Штатов была недавно создана группа дружбы Монголия-Мексика.

Доржханд Тогмид, председатель парламентской группы дружбы Монголия-Мексика в Великом Государственном Хурале Монголии, отметил, что дипломатические отношения между Монголией и Мексиканскими Соединенными Штатами активно развиваются, и достигнут определенный прогресс в сфере образования, культура, искусство, спорт, спорт и снижение риска бедствий. Он также подчеркнул важность дальнейшего расширения экономического и межпарламентского сотрудничества.

Выразив готовность к углублению сотрудничества с Великим Государственным Хуралом Монголии, председатель парламентской группы дружбы Монголия-Мексика в Генеральном конгрессе Мексиканских Соединенных Штатов Мануэль Гильермо Чапман Морено выразил заинтересованность в обмене взаимным опытом и информацией в области законодательства, а также развитии сотрудничества в торгово-экономической и культурной сферах между двумя странами.

Подчеркнув, что в этом году исполняется 47 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Мексикой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Мексике Батбаяр Өлзийдэлгэр заявил, что приложит усилия для углубления отношений и сотрудничества между двумя странами, в том числе расширение сотрудничества в сферах политики, экономики, сельского хозяйства, туризма, культуры и образования.

Он также сообщил, что будет оказывать всемерную поддержку расширению и активизации сотрудничества между парламентами двух стран и увеличению частоты взаимных визитов спикеров и депутатов парламента.

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