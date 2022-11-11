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Этой зимой будут авиарейсы из Монголии в 10 стран

CentralAsia (MNG) -  Главное управление гражданской авиации утвердило зимнее расписание полетов на 2022-2023 годы.

Согласно графику, этой зимой МИАТ будет летать в 10 стран: Казахстан, Японию, Киргизию, Россию, Южную Корею, Турцию, Германию, Таиланд, Вьетнам и Китай.

Также 29 ноября частная монгольская авиакомпания Eznis Airways начнет летать в Гонконг.

Это зимнее расписание полетов началось 30 октября и продлится до 23 марта 2023 года.

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