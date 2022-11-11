США выделили $1,6 млн на озеленение дна узбекской части Аральского моря

CentralAsia (UZ) - Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о запуске второго проекта по восстановлению экосистемы на осушенном дне Аральского моря — ERAS II. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Узбекистане.

«USAID выделит около $1,6 млн на борьбу с негативными последствиями опустынивания в регионе Аральского моря, что приведет к улучшению качества воздуха и условий жизни, а также повышению устойчивости к изменениям климата», — говорится в сообщении.

Первый проект ERAS реализуется с 2021 года в северной части Аральского моря на территории Казахстана. В рамках второго проекта — ERAS II — основное внимание будет уделено посадке растений на узбекской части Арала.

Кроме того, USAID поддержит научные исследования и распространение инновационных технологий посадки и ирригации солеустойчивых культур. Казахстан и Узбекистан обязались содействовать обмену знаниями и объединить усилия по смягчению негативных последствий катастрофы Аральского моря.

«Эти исследования улучшат понимание пустынных биомов и поддержат инициативы частного сектора по восстановлению окружающей среды и развитию агробизнеса», — пояснили в посольстве США.

ERAS II осуществляется Региональным проектом USAID по водным ресурсам и окружающей среде в сотрудничестве с госкомитетами Узбекистана по лесному хозяйству, экологии и охране окружающей среды, Министерством инновационного развития, Международным инновационным центром Приаралья при президенте Узбекистана, академическими и научно-исследовательскими учреждениями, хокимиятом Муйнакского района, а также Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Аральское море — бывшее бессточное соленое озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана. С 1960-х годов уровень моря стал быстро снижаться, в том числе и вследствие забора воды из основных питающих рек — Амударьи и Сырдарьи — для орошения хлопка, пшеницы и риса.

В 1989 году море распалось на два изолированных водоема — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море. Подавляющая часть осушенного дна моря сильно засолена и загрязнена продуктами, оставшимися от прежней сельскохозяйственной деятельности. Высыхание моря стало экологической катастрофой для всей Центральной Азии и нанесло серьезный социально-экономический ущерб странам региона