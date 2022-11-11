Токаев предложил создать Центр цифровизации Организации тюркских государств в Астане

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Центр цифровизации Организации тюркских государств на базе международного технопарка Astana Hub.

«Эта структура позволит разрабатывать цифровые решения, столь необходимые для торговли, транспорта, использования водных ресурсов, информационной безопасности и других важных отраслей», - сказал Токаев на саммите Организации тюркских государств в Самарканде.

Для эффективной реализации этой инициативы он предложил учредить Венчурный фонд тюркских стран, который будет привлекать инвестиции в важные стартап-проекты.

Глава Казахстана пригласил участников Организации тюркских государств к активному сотрудничеству в ІТ-сфере. «В нынешних геополитических условиях страны все больше изолируются друг от друга в технологическом плане. Поэтому следует уделить самое пристальное внимание новейшим разработкам тюркских стран в ІТ-сфере, что будет способствовать нашему цифровому развитию, - отметил Токаев.

Также он высказался о развитии «зеленой экономики».

«Только за последние семь лет мировые страны потратили свыше 2,5 трлн долларов на «зеленые» облигации. Для расширения рынка капитала в этой отрасли предлагаю создать Совет тюркских зеленых финансов, который можно открыть на базе Центра зеленых финансов Международного финансового центра «Астана» с учетом его опыта и авторитета среди крупнейших мировых компаний. К тому же на МФЦА можно возложить обязанности Секретариата данного Совета», - сказал глава Казахстана.

Кроме того, президент сообщил, что Казахстан планирует в 2023 году провести в Казахстане ІІ Тюркскую универсиаду, которая пройдет под эгидой Союза тюркских университетов.

«Необходимо развивать академическую мобильность и создавать условия для укрепления межкультурного диалога между студентами. Также следует формировать единое образовательное пространство высших учебных заведений. Предлагаю рассмотреть вопрос учреждения в 2023 году единой сети университетов тюркских стран, которая позволит нашим студентам изучать тюркские языки и знакомиться с историей и культурой братских народов», - отметил Токаев.

Также он считает важной задачей изучение и систематизацию имеющихся исторических и лингвистических источников. По его словам, необходимо организовать активное взаимодействие научных учреждений и шире представлять результаты их исследований мировой общественности.

«Работа нашей Организации не должна ограничиваться дипломатическими саммитами и встречами с подписанием итоговых документов. Полагаю, что ОТГ должна стать авторитетной площадкой, объединяющей и сближающей Тюркский мир», - сказал Токаев.

Он также заявил, что Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН.

«Это необходимый принцип, который полностью соответствует базовым интересам нашей страны. Поэтому мы будем уделять приоритетное внимание этому принципу», - добавил глава государства.

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