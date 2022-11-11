Победитель монгольской версии шоу Трампа назначен исполнительным директором компании ценных бумаг ARD Securities

Бархас Цолмон

CentralAsia (MNG) - Бархас Цолмон имеет более чем 9-летний опыт работы в области корпоративных финансов, маркетинга и управления. Занимал должности управляющего филиалом в Голомт Банке, начальника отдела маркетинга и генерального директора в Tavan Bogd Group.

Став победителем монгольской версии всемирно известного делового шоу Трампа «The Apprentice», созданной совместно Ард и Монгольским телевидением, работал исполнительным директором Ard Holdings International LLC и ответственным директором по маркетингу и связям с общественностью Ard Financial Union.

Монгольская версия американского реалити-шоу «The Apprentice» оживилась благодаря известному монгольскому бизнесмену Ганхуяг Чулуун. Кроме того, Ч.Ганхуяг сам стал ведущим или «чэйрмэном» монгольского шоу The Apprentice.

На 10-й неделе шоу, 14 февраля 2021 года, на канале «Монгол HTV» была показана финальная трансляция этого шоу, и победителем стал один из 12 амбициозных молодых людей, которые хотят стать крупным бизнесменом.

Победителем стал Ц.Бархас. Его призом стал место исполнительного директора одного из филиалов компании «АРД». Кроме того, он получил 200 миллионов тугриков (около $71 тыс.) в год. Во время шоу Ц. Бархас и члены его команды организовали благотворительную акцию «Давайте дадим жизнь маленькому сердцу». Его команда организовала благотворительную акцию в поддержку проекта «Сердце не забудет», инициированного кардиохирургом Б.Болдсайхан. «В 2026 врач-кардиохирург Б.Болдсайхан планирует прооперировать тысячу детей, рожденных с пороками сердца. К 2020 году планировалось прооперировать 40 детей, но 47 маленькие сердца были прооперированы на пожертвования многих замечательных людей», - отметил Ц.Бархас.

The Apprentice — это американское телевизионное реалити-шоу, которое оценивает деловые навыки группы участников. С января 2004 года оно транслировалось в различных форматах на канале NBC в течение пятнадцати сезонов, последний сезон прошел в 2017 году.

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