экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев предложил вручить Эрдогану высший орден Тюркского мира

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств предложил вручить главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Высший орден Тюркского мира.

«Наше единство крепнет с каждым днём. Благодаря этому значительно возрос политический авторитет Тюркского мира на международной арене. В прошлом году в Организации тюркских государств председательствовал высокоуважаемый Реджеп Тайип Эрдоган, который внёс значительный вклад в повышение авторитета Организации и усиление её влияния. Пользуясь случаем, хотел вы высказать своему другу и коллеге Эрдогану искреннюю благодарность», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он выразил уверенность, что Турция, которая в следующем году отметит столетие провозглашения Республики, продолжит вносить свой вклад в укрепление этого сотрудничества.

«В связи с этим хотел бы предложить вручить господину Реджепу Тайипу Эрдогану Высший орден Тюркского мира. Это предложение нашло единодушную поддержку, за что я выражаю всем признательность», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Иран создал первую гиперзвуковую баллистическую ракету
  • Мероприятие при поддержке ОБСЕ активизирует усилия Центральной Азии и Монголии по предотвращению распространения оружия массового уничтожения
  • Монгольский борец стал чемпионом Кореи по корейской национальной борьбе — ширым


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com