Токаев предложил вручить Эрдогану высший орден Тюркского мира

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств предложил вручить главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Высший орден Тюркского мира.

«Наше единство крепнет с каждым днём. Благодаря этому значительно возрос политический авторитет Тюркского мира на международной арене. В прошлом году в Организации тюркских государств председательствовал высокоуважаемый Реджеп Тайип Эрдоган, который внёс значительный вклад в повышение авторитета Организации и усиление её влияния. Пользуясь случаем, хотел вы высказать своему другу и коллеге Эрдогану искреннюю благодарность», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он выразил уверенность, что Турция, которая в следующем году отметит столетие провозглашения Республики, продолжит вносить свой вклад в укрепление этого сотрудничества.

«В связи с этим хотел бы предложить вручить господину Реджепу Тайипу Эрдогану Высший орден Тюркского мира. Это предложение нашло единодушную поддержку, за что я выражаю всем признательность», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

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