Украинские войска освободили 12 населенных пунктов на Херсонском направлении и отбили атаки РФ на Донбассе, - Генштаб ВС Украины

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - На Херсонском направлении за сутки украинские войска освободили 12 населенных пунктов: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенка, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безыменное и Благодатное. Об этом говорится новой сводке Генштаба ВС Украины на 11 ноября.

По информации Генштаба, ВСУ отбили атаки в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Веселое, Соледар, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.

Отмечается, что вчера российские телеграм-каналы писали о захвате войсками РФ Павловки, но, Генштаб указывает, что атаки там отражены.

Касаемо обстрелов - сообщается, что на юге они касались только части районов Днепропетровской области. В Херсонской и Николаевской их не зафиксировано, сообщает ВСУ.

При этом Генштаб сообщает о минировании районов, которые еще контролируются РФ в Херсонской области. А также продолжении эвакуации оттуда отдельных гражданских.

По данным штаба, за прошедшие сутки российские войска нанесли один ракетный и 17 авиационных ударов, совершили почти 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих действий пострадали районы около 20 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.