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Мирзиеев наградил Эрдогана и Бердымухамедова Высшим орденом тюркского мира. Фото, видео

CentralAsia (KG) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в качестве председателя саммита Организации тюркских государств (ОТГ) вручил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и председателю Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову Высший орден тюркского мира, сообщила пресс-служба главы государства.

Тюркский мир сегодня обладает большей мощью, нежели еще вчера, заявил Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии награждения. Его цитирует агентство Anadolu.

Он выразил признательность и гордость. По словам Эрдогана, ОТГ зарекомендовал в себя в качестве уважаемой и признанной международной структуры.

«Наши страны едины в стремлении к тесной интеграции и сотрудничеству по самым различным направлениям: от спорта до культуры, от политики до торговли. Площадка Организации тюркских государств является плодом совместных усилий наших государств», — отметил турецкий лидер.

Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями тюркских государств станет возможным устранение любых вызовов и преград.

«Высший орден Тюркского мира» налагает на меня большую ответственность в вопросе укрепление связей с тюркоязычными государствами, сплочения наших народов, повышения авторитета ОТГ в мире», — добавил турецкий лидер.

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