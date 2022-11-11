Мирзиёев предложил провести институциональные реформы в Организации тюркских государств

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана выступил на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств. Он предложил провести в организации институциональные реформы, усилить экономическое сотрудничество и ускорить формирование транспортных коридоров, связывающих страны.

Реформа организации

«Необходимо объединить усилия, чтобы наша организация в будущем работала на основе совершенно новой, эффективной системы», – отметил Шавкат Мирзиёев.

Он предложил провести в организации институциональные реформы. Прежде всего – создать отдельные комитеты на уровне министров по приоритетным направлениям – политика и безопасность, торговля и инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, энергетика, информационные технологии, туризм, инновации и образование, медицина, молодежь и другим.

«Большую эффективность, несомненно, придаст активное вовлечение в их деятельность экспертов и ученых, представителей государственного и частного секторов. Вместе с тем, время требует кардинального повышения роли и значимости Секретариата нашей организации. Он должен организовать результативную работу по каждому направлению, стать мощной силой нашего плодотворного многостороннего сотрудничества», – добавил президент.

«Рассчитываю, что с учетом высказанных сегодня мнений мы утвердим новую структуру Секретариата уже на следующем саммите. Еще один вопрос связан с усилением системы строгого контроля за всеми решениями и документами, принимаемыми главами государств. Считаю, что мы должны привлечь к этому процессу Совет старейшин нашей Организации, использовать их богатый опыт и знания», – сказал Мирзиёев.

Экономическое сотрудничество

По словам президента, взаимный товарооборот между нашими странами составляет всего 4 процента от общего объема внешней торговли. Остальная часть приходится на долю третьих стран. Конечно, никто из нас не может быть удовлетворен таким положением дел. Кроме того, в торговле между нашими странами остаются высокими некоторые таможенные тарифы.

Чтобы в корне изменить ситуацию на этом стратегическом направлении, обеспечить свободное продвижение торговли, инвестиций и услуг, Мирзиёев выдвинул инициативу о создании в рамках организации «Пространства новых экономических возможностей».

«Для реализации данного плана предлагаю ежегодно проводить Международный тюркский экономический форум с активным участием стран-членов и наблюдателей организации, а также ведущих представителей мирового бизнеса», – отметил он.

Проведение в рамках форума совместных мероприятий в формате «государство и бизнес», встреч предпринимателей и «круглых столов», презентаций инновационных проектов и выставок даст большой практический результат. Важно по итогам этих мероприятий ежегодно принимать «дорожные карты», ориентированные на реализацию совместных программ и проектов.

«Эти меры направлены прежде всего на кардинальное увеличение объемов взаимной торговли и совместный выход на рынки третьих стран, создание непрерывных цепочек добавленной стоимости, высокотехнологичных кластеров и венчурных компаний. Мы также всецело поддерживаем предложение о запуске совместного инвестиционного фонда», – подчеркнул президент Узбекистана.

Транспорт и логистика

Ещё один актуальный вопрос повестки дня, имеющий стратегическое значение, сказал Мирзиёев, – это укрепление взаимосвязанности в транспортной сфере.

«В частности, мы много говорим о Транскаспийском международном коридоре, но, чтобы добиться значимых результатов, нам предстоит сделать гораздо больше. Например, Узбекистан транспортирует через этот коридор 10 процентов своих внешнеторговых грузов. Для полного использования нашего транспортно-транзитного потенциала важно найти ответы на вопросы: какие конкретные шаги предпринять? какие еще необходимы меры, в какие сроки и кем они будут реализованы?» – добавил он.

В этой связи президент Узбекистана предложил, чтобы министры транспорта стран-членов организации до конца года разработали детальный план и действенные механизмы сотрудничества на основе принимаемой сегодня программы.

Основное внимание следует уделить:

повышению конкурентоспособности транзитных коридоров в нашем регионе;

введению максимально благоприятных тарифов для бизнеса;

созданию современной транспортной инфраструктуры.

Мирзиёев также призвал страны-члены организации присоединиться к системе электронного обмена разрешениями в сфере транспорта, внедренной недавно между Турцией и Узбекистаном.

Обеспечение продовольственной безопасности

По словам Мирзиёева, состоявшийся в этом году в Ташкенте первый Тюркский агрофорум наглядно продемонстрировал огромный потенциал в области обеспечения продовольственной безопасности. Организация имеет возможность обеспечивать сельскохозяйственной и продовольственной продукцией не только наши страны, но и поставлять ее на зарубежные рынки.

«Мы должны усилить совместную практическую работу в этом направлении и углублять сотрудничество на основе конкретных проектов», – подчеркнул он.

В частности, глава государства предложил:

Во-первых, принять в рамках организации многостороннее соглашение о создании эффективной системы поставок продовольствия, исходя из потребностей глобального и внутренних рынков, а также производственных возможностей наших стран.

Во-вторых, в целях ускоренного внедрения в сферу инноваций, современных знаний и передовых технологий важно наладить полномасштабное партнерство между Организацией тюркских государств и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединённых Наций.

В-третьих, на основе положительного опыта регулярно проводить Тюркский агрофорум и в рамках второго мероприятия этого формата организовать международную выставку «умного сельского хозяйства».

Культурно-гуманитарное сотрудничество

«Мы намерены последовательно продолжить начатую нами благородную работу по всесторонней поддержке молодого поколения, раскрытию его таланта и реализации потенциала. В следующем году предлагаю провести в нашей стране Международный конгресс науки и инноваций молодежи тюркского мира. На его площадке планируем организовать встречи министров инноваций и образования, ректоров вузов и молодых лидеров, талантливых юношей и девушек, старейшин нашей организации», – сказал Мирзиёев.

Для придания этой работе системности и обеспечения ее эффективности он предложил ввести должность заместителя Генерального секретаря организации по делам молодежи.

Обеспечение безопасности в регионе

«Еще одно приоритетное направление – обеспечение безопасности в нашем регионе. Обостряющиеся в последнее время конфликты в разных уголках планеты оказывают влияние и на общую безопасность тюркского мира. В столь сложной обстановке наши правоохранительные органы и специальные службы должны находиться в постоянном контакте и укреплять взаимодействие в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализацией молодежи, торговлей людьми, наркотрафиком, в сферах обеспечения общественной и кибербезопасности», – сказал президент Узбекистана.

Он также выразил готовность провести очередную встречу секретарей Советов безопасности стран Организации в Узбекистане.

Афганистан

«Хочу обратить ваше внимание на ещё одну актуальную проблему. Безусловно, все мы сегодня серьезно обеспокоены положением в соседнем Афганистане. Вопрос урегулирования ситуации в этой стране не должен выходить из нашего поля зрения. Мы выступаем за регулярный диалог между министрами иностранных дел стран – членов Организации с целью выработки общих подходов к афганскому вопросу», – отметил глава государства.