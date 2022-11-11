Российские войска взорвали опоры Антоновского моста на Днепре. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Российские военные телеграм-каналы публикуют видео взрыва, как утверждается, на Антоновском мосту через Днепр.

Они пишут, что мост взорвали войска РФ после отхода на левый берег Днепра. На фото, сделанном предположительно с коптера, видно, что часть пролетов уничтожена.

По другой версии, взорван находящийся рядом железнодорожный мост.

Украина этой информации не подтверждала. Проукраинские паблики со ссылкой на очевидцев пишут, что мост еще стоит.

Взрывы в районе моста под Херсоном, как сообщается, начались вчера вечером.

Судя по этому фото, которое публикуют местные паблики, на мосту взорвали сразу несколько пролетов. Большая его часть разрушена.

Вместе с тем, российский «военкор» Александр Коц публикует видео обрушенных пролетов Антоновского моста под Херсоном.

Коц, по его словам, находится на левом берегу Днепра - и ближе к нему был произведен подрыв.

Он также говорит, что мост подорвали отступающие российские войска, которые уже ушли с правого берега.

Фото ещё одного ракурса подорванного Антоновского моста под Херсоном публикует «Суспильне».

В соцсетях пишут, что подрыв был рано утром. Около 06:00 по местному времени.