Российские войска взорвали опоры Антоновского моста на Днепре. Фото, видео

- Азия и мир, политика
- 16:17, 11 ноября 2022
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CentralAsia (CA) - Российские военные телеграм-каналы публикуют видео взрыва, как утверждается, на Антоновском мосту через Днепр.
Они пишут, что мост взорвали войска РФ после отхода на левый берег Днепра. На фото, сделанном предположительно с коптера, видно, что часть пролетов уничтожена.
По другой версии, взорван находящийся рядом железнодорожный мост.
Украина этой информации не подтверждала. Проукраинские паблики со ссылкой на очевидцев пишут, что мост еще стоит.
Взрывы в районе моста под Херсоном, как сообщается, начались вчера вечером.
Судя по этому фото, которое публикуют местные паблики, на мосту взорвали сразу несколько пролетов. Большая его часть разрушена.
Вместе с тем, российский «военкор» Александр Коц публикует видео обрушенных пролетов Антоновского моста под Херсоном.
Коц, по его словам, находится на левом берегу Днепра - и ближе к нему был произведен подрыв.
Он также говорит, что мост подорвали отступающие российские войска, которые уже ушли с правого берега.
Фото ещё одного ракурса подорванного Антоновского моста под Херсоном публикует «Суспильне».
В соцсетях пишут, что подрыв был рано утром. Около 06:00 по местному времени.