экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минобороны России завершило переброску военных из Херсона на левый берег Днепра
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Продолжение: Российские войска взорвали опоры Антоновского моста на Днепре. Фото, видеоПредыстория: Шойгу и Суровикин объявили об отводе войск РФ из Херсона на левый берег Днепра

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны России сообщило, что в 5:00 мск была завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. Как уточняет ведомство, ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу оставлено не было.

Ведомство сообщает, что ВСУ пытались ночью сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. По переправам через реку было нанесено пять ударов реактивными снарядами HIMARS.

По данным ведомства, соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции.

«Все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено»,— сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные остановили противника на удалении 30-40 км от района переправ через Днепр.

«За прошедшие двое суток продвижение подразделений ВСУ на отдельных направлениях составило не более 10 км. Огнём российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр», - сказал Конашенков.

Он сообщил, что «барражирующими боеприпасами «Ланцет» и огнем реактивных систем залпового огня за сутки уничтожено три американских буксируемых гаубицы М777, две боевые машины пехоты и три пикапа противника».

«Кроме того, на минных заграждениях подорвалось более 20 украинских военнослужащих, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины», - сказал Конашенков.

Решение об отводе российских сил из Херсона 9 ноября принял министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего группировкой российских войск в зоне «спецоперации», генерала Сергея Суровикина. По словам последнего, это «непростое решение» связано с желанием сохранить жизни российских военных и в целом боеспособность группировки войск.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Украинская разведка назвала страны, которые помогают России в военных действиях
  • Минобороны России завершило переброску военных из Херсона на левый берег Днепра
  • Санчир Тунгалаг не может дождаться, чтобы привлечь внимание к монгольскому баскетболу, — FIBA


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com