Минобороны России завершило переброску военных из Херсона на левый берег Днепра

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CentralAsia (CA) - Министерство обороны России сообщило, что в 5:00 мск была завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. Как уточняет ведомство, ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу оставлено не было.

Ведомство сообщает, что ВСУ пытались ночью сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. По переправам через реку было нанесено пять ударов реактивными снарядами HIMARS.

По данным ведомства, соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции.

«Все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено»,— сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные остановили противника на удалении 30-40 км от района переправ через Днепр.

«За прошедшие двое суток продвижение подразделений ВСУ на отдельных направлениях составило не более 10 км. Огнём российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр», - сказал Конашенков.

Он сообщил, что «барражирующими боеприпасами «Ланцет» и огнем реактивных систем залпового огня за сутки уничтожено три американских буксируемых гаубицы М777, две боевые машины пехоты и три пикапа противника».

«Кроме того, на минных заграждениях подорвалось более 20 украинских военнослужащих, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины», - сказал Конашенков.

Решение об отводе российских сил из Херсона 9 ноября принял министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего группировкой российских войск в зоне «спецоперации», генерала Сергея Суровикина. По словам последнего, это «непростое решение» связано с желанием сохранить жизни российских военных и в целом боеспособность группировки войск.