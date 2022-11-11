Первые леди стран-участниц саммита Организации тюркских государств посетили выставку в Самарканде. Фото

Мехрибан Алиева, Анико Леваи, Эмине Эрдоган, Зироатхон Мирзиёева и Саида Мирзиёева (слева направо)

CentralAsia (UZ) - Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева, первая леди Турции Эмине Эрдоган и супруга премьер-министра Венгрии Анико Леваи вместе посмотрели выставку «Краски Узбекистана» в Самарканде.

Об этом сообщила на своей странице в Telegram заместитель председателя попечительского совета Фонда масс-медиа Узбекистана, старшая дочь президента Мирзиеева Саида Мирзиёева.

В экспозиции выставки были представлены более 90 произведений 14 художников, в том числе известные произведения из коллекции Нукусского Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.Савицкого.

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«Вчера мы были рады приветствовать высоких гостей Самаркандского саммита Эмине Эрдоган, Мехрибан Алиеву и Анико Леваи. Специально для Первых леди стран-участниц саммита Организации тюркских государств была организована выставка «Краски Узбекистана».

Гости были впечатлены и очарованы экспозицией», — написала Саида Мирзиёева.