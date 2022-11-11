экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Первые леди стран-участниц саммита Организации тюркских государств посетили выставку в Самарканде. Фото
Мехрибан Алиева, Анико Леваи, Эмине Эрдоган, Зироатхон Мирзиёева и Саида Мирзиёева (слева направо)
Мехрибан Алиева, Анико Леваи, Эмине Эрдоган, Зироатхон Мирзиёева и Саида Мирзиёева (слева направо)

CentralAsia (UZ) -  Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева, первая леди Турции Эмине Эрдоган и супруга премьер-министра Венгрии Анико Леваи вместе посмотрели выставку «Краски Узбекистана» в Самарканде.

Об этом сообщила на своей странице в Telegram заместитель председателя попечительского совета Фонда масс-медиа Узбекистана, старшая дочь президента Мирзиеева Саида Мирзиёева.

В экспозиции выставки были представлены более 90 произведений 14 художников, в том числе известные произведения из коллекции Нукусского Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.Савицкого.

«Вчера мы были рады приветствовать высоких гостей Самаркандского саммита Эмине Эрдоган, Мехрибан Алиеву и Анико Леваи. Специально для Первых леди стран-участниц саммита Организации тюркских государств была организована выставка «Краски Узбекистана».

Гости были впечатлены и очарованы экспозицией», — написала Саида Мирзиёева.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Короля Карла III и королеву-консорта забросали яйцами. Видео
  • МИД Узбекистана опроверг заявление украинской разведки о поставках компонентов для производства российских ракет
  • Пашинян предложил создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com