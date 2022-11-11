Китай смягчает ковидные ограничения

CentralAsia (CA) - Сегодня, 11 ноября, китайская Национальная комиссия по здравоохранению объявила о смягчении ограничений, действовавших в стране из-за вспышек COVID-19. В частности, карантин для людей, контактировавших с заболевшими, а также для путешественников, приезжающих из других стран, сократится с семи до пяти дней. Такие путешественники теперь должны будут делать только один тест на коронавирус, а не два, как раньше. Кроме того, власти больше не будут отслеживать так называемые вторичные контакты, то есть контакты людей не с самим заболевшим, а с теми, кто контактировал с ним.

Еще одно смягчение — районы будут делиться по риску заражения COVID-19 только на «низкий» и «высокий» уровни такого риска, промежуточный «средний» уровень будет отменен. На практике это означает, что попадать под различные ограничительные меры будет меньшее количество людей.

Власти смягчили ограничения в момент роста числа заражений COVID-19. В четверг в Китае выявили 10,5 тыс. новых случаев заражения, это рекорд с апрельской вспышки. В некоторых городах, в том числе в Пекине, число заражений бьет рекорды. Однако теперь китайские власти решили предпринимать более точечные меры по борьбе с пандемией. Инвесторы положительно отреагировали на новость о смягчении ограничений — шанхайский индекс CSI 300 вырос на 3,7%, гонконгский индекс Hang Seng China Enterprises — на 8,5%.