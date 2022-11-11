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Самая высокая женщина в мире совершила свой первый авиаперелет

CentralAsia (CA) -  Румейса Гелги, самая высокая из ныне живущих женщин в мире, недавно села на самолет из своей родной Турции в Сан-Франциско. Таким образом она привлекла внимание авиакомпаний мира к доступности перелетов для людей с особенностями, передает CNN.

25-летняя Румейса Гелги ростом 215 сантиметров совершила свой первый авиаперелет благодаря тому, что авиакомпания убрала несколько кресел в самолете. Так, Гелги могла удобно отдыхать на носилках во время 13-часового путешествия из Стамбула в Калифорнию.

Пропорции Гелги являются результатом синдрома Уивера, редкого генетического заболевания, вызывающего разрастание костей. В социальных сетях девушка делится своей историей и распространяет бодипозитив.

Поездка самой высокой женщины на самолете подчеркивает необходимость и привлекает внимание к проблеме доступности авиакомпаний для людей с физическими особенностями и ограниченными возможностями.

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