В МИД РФ заявили о готовности к диалогу с Киевом без предварительных условий

CentralAsia (CA) - Россия открыта к переговорам по поводу урегулирования конфликта в Украине без предварительных условий, но остальное зависит не от Москвы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я могу только подтвердить позицию — мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше — зависит не от нас»,— сказал Рябков. По его мнению, шансы на диалог повысятся, если Киеву поступит приказ «из соответствующих столиц».

Похожую позицию озвучивал 8 ноября другой замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он сказал, что Россия не выдвигает никаких дополнительных условий для возобновления переговоров с Украиной, главным условием по-прежнему остается проявленная со стороны Киева «добрая воля».

Ранее сегодня, 11 ноября, в Кремле в очередной раз подтвердили готовность российской стороны к мирным переговорам, но отметили, что из-за позиции Украины это невозможно. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 ноября заявил, что Киев никогда не отказывался от переговоров с Москвой, но диалог возможен после вывода российских войск. Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее на законодательном уровне запретил переговоры с Владимиром Путиным, в то же время обозначил следующие требования украинской стороны для возобновления российско-украинских переговоров: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, «наказание военных преступников и гарантии, что это не повторится».

Переговоры между Россией и Украиной начались спустя несколько дней после развернутой 24 февраля военной спецоперации. По итогам договоренностей, достигнутых в марте в Стамбуле, Россия отвела войска от Киева. После этого стороны неоднократно заявляли, что переговорный процесс зашел в тупик. По информации The Washington Post, власти США сейчас пытаются убедить Киев выразить готовность к диалогу.