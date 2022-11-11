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Пресс-секретарь объяснил слова Токаева о территориальной целостности

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о поддержке территориальной целостности всех государств в связи с настоятельной просьбой предоставить Турецкой Республике Северного Кипра статус наблюдателя в Организации тюркских государств.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

«От СМИ поступают вопросы относительно сделанного на сегодняшнем саммите Организации тюркских государств в Самарканде заявления президента о поддержке территориальной целостности всех государств и соблюдении устава ООН. В связи с этим хотел бы отметить, что данное заявление глава государства сделал в связи с настоятельной просьбой предоставить Турецкой Республике Северного Кипра статус наблюдателя в Организации тюркских государств. Казахстан, как неоднократно говорил наш президент, последовательно придерживается устава ООН и ключевых принципов международного права», – написал в Facebook пресс-секретарь.

Сегодня, 11 ноября, на саммите Организации тюркских государств в Самарканде Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение устава ООН.

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