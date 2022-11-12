Подпитываемая толпой Монголия выпотрошила победу над Малайзией для триумфального дебюта

CentralAsia (MNG) - 11 ноября в спорткомплексе Улан-Батора «UG Arena» на отборочном турнире группы «D» Чемпионата Азии впервые встретились монголы и малайзийцы.

На глазах у более чем 3000 болельщиков Монголия одержала победу над Малайзией со счетом 94–92 и стала незабываемым дебютом в предварительных квалификационных турнирах Кубка Азии ФИБА 2025 в пятницу вечером на UG Arena.

Санчир Тунгалаг сиял ярче всего с 36 очками, что не больше, чем доброе ведро после кражи за 17 секунд до конца, когда он провел самые важные игры на отрезке пути, чтобы вернуть хозяев домой.

Санчир Тунгалаг

Он также отвечал за урегулирование окончательного подсчета за счет отделения от линии фолов за 5 секунд до конца, из-за чего малайзийцы, особенно Куек Тянь Юань, дорого заплатили за пропущенные халявы, которые потенциально могли снова их поднять.

33-летний игрок также закончил с 7 подборами, 3 передачами и перехватом, поскольку Монголия начала свое первое в истории путешествие в Азию ФИБА с правой ноги.

Но это определенно был не весь Санчир Тунгалаг, так как в победе было много героев. Билгуун Баттувшин финишировал с 14 очками, в то время как Энхбаатар Онолбаатар набрал 12, поскольку эти двое удерживали хозяев поля в игре до того, как их капитан вышел из игры.

Ананд Ариунболд поставил 10 маркеров и 6 досок для победителей, которые фактически проиграли на 8 во время третьего до возрождения.

Тем временем поражение свело на нет титанические усилия Тин Чун Хонга и Вонг И Хоу, которые финишировали с 33 и 29 очками соответственно.

Ни один игрок, кроме тандема ветеранов, не набрал двузначных чисел в поражении, в результате чего они опустились в группу D, поскольку теперь у них карточка 0-2.

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