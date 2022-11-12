Президент JICA Танака посетил Монголию

CentralAsia (MNG) - Поскольку в 2022 году отмечается 50-летие дипломатических отношений между Японией и Монголией, президент JICA Танака Акихико посетил Монголию с 31 октября по 2 ноября. Находясь там, президент Танака присутствовал на памятной церемонии, посвященной 25-летию офиса JICA в Монголии и 30-летию офиса JICA в Монголии. Программа волонтеров японского международного сотрудничества (JOCV). Он также встретился с Президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа, а также с другими государственными чиновниками, посетил программу JOCV и прочитал специальную лекцию о кафедре JICA (Программа японоведов JICA) в Государственном университете Монголии.

Церемония прошла 1 ноября в Улан-Баторе с участием министра финансов Жавхлан Болд, министра образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн, министра окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Монголии Кобаяси Хироюки. и около 200 других представителей из Монголии и Японии. В своем выступлении на церемонии президент Танака повторил, что JICA будет и впредь уделять особое внимание формированию доверительных отношений с монгольским народом и совместной работе для развития Монголии, уделяя особое внимание эпохе после COVID-19.

В ходе встречи Президент Хурэлсух Ухнаа выразил благодарность JICA за многолетнее сотрудничество. В ответ президент Танака представил активное сотрудничество JICA в продвижении трех президентских инициатив по продовольственной безопасности, здоровому монгольскому народу и национальной кампании по посадке одного миллиарда деревьев. Более того, в свете новой политики возрождения, объявленной правительством Монголии в декабре прошлого года, пара также обменялась мнениями о будущем сотрудничестве в новых областях, таких как цифровая индустрия и развитие туризма.

Президент Танака также встретился с министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, министром финансов Жавхланом и министром образования и науки Энх-Амгаланом, с которыми он также обменялся мнениями о будущем сотрудничестве JICA.

В Улан-Баторе президент Танака посетил 48-ю школу, которая когда-то была построена на безвозмездную помощь Японии и теперь управляется членами JOCV, и наблюдал за деятельностью школы. Развертывание JOCV в Монголии возобновилось в июне этого года, и президент Танака еще раз подтвердил, что волонтерская программа JICA способствует улучшению жизни монгольского народа и решению социальных проблем в эпоху после COVID-19.

На специальной лекции кафедры JICA в Государственном университете Монголии президент Танака выступил на тему «Япония после холодной войны» примерно со 130 студентами, которые в настоящее время изучают японский язык, и бывшими иностранными студентами. Во время сессии вопросов и ответов после лекции участники задали много вопросов.

JICA прилагает все усилия для решения проблем в Монголии, —сообщает JICA.

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