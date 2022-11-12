Украина возвращает Херсон, - Зеленский

CentralAsia (CA) - Украина возвращает Херсон, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают украинские СМИ.

«Сегодня – исторический день. Мы возвращаем Херсон. На сегодняшний день наши защитники – на подступах к городу. Но специальные подразделения уже находятся в городе», - сказал он в видеообращении в пятницу.

ВСУ по состоянию на 11 ноября освободили около трех тысяч квадратных километров на юге Украины.

Как рассказала пресс-секретарь Наталья Гуменюк, командованию Сил Обороны Украины известно о том, что на этих территориях еще остаются подразделения войск РФ.

«Работа по этому направлению нами продолжается. Поэтому мы не спешим заявлять об освобождении территорий. Хотя их площадь увеличилась уже в десятки раз. Если предыдущие сутки мы говорили о 260 квадратных километрах, то сегодня это более 3000 квадратных километров освобожденных территорий», - рассказала она.

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