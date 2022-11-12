Главы МИД России и Армении обсудили ход подготовки к сессии Совета ОДКБ
- Азия и мир, политика
- 10:39, 12 ноября 2022
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CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 ноября переговорил по телефону с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Об этом сообщает МИД РФ.
Министры обменялись мнениями о ходе подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване 23 ноября, а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки.
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