Главы МИД России и Армении обсудили ход подготовки к сессии Совета ОДКБ

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 ноября переговорил по телефону с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Об этом сообщает МИД РФ.

Министры обменялись мнениями о ходе подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване 23 ноября, а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки.